Hà Tĩnh: Điểm tên 12 cơ sở Karaoke bị đình chỉ và tạm đỉnh chỉ hoạt động do vi phạm PCCC

Tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Công an đã đình chỉ hoạt động 1 cơ sở và tạm đình chỉ 11 cơ sở vì không đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke nổi tiếng ở TP Hà Tĩnh như: Karaoke Kingdom ở số 288 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh; Karaoke Lan Anh Clup, số 659 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh...

Các cơ sở bị đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động, gồm: Khu vực kinh doanh Karaoke thuộc Công ty TNHH Hoa Cỏ May ở Thị trấn Đức Thọ; Khu du lịch sinh thái Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn; Tầng 4 các đơn nguyên nhà học của Trường Mầm non Trí Đức, Số 76 đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh; Karaoke Lan Anh Clup, số 659 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh; Karaoke Kingdom, số 288 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh; Tầng 4 Karaoke Ruby, số 68 đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh; Xưởng may mặc thuộc Công ty cổ phần Linh Sơn, phương Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh; Tầng 3 Karaoke Hai Thủy Kingdom, phương Sông Trí, TX Kỳ Anh; Kho hàng Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Kính, thị trấn Thạch Hà; Siêu thị Hùng Sương, thị trấn Nghèn, Can Lộc; Kho hàng Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Lâm Bân, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh; Tầng 8 Khách sạn Louis, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Lực lượng Công an kiểm tra tại 1 điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke.



Trước đó, từ ngày 14/10/2022 đến 15/12/2022, Công an Hà Tĩnh tổng ra quân rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh… trên địa bàn toàn tỉnh.

...

Lực lượng Công an đã tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn, hướng dẫn lối thoát nạn. Đặc biệt, đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ và các phương án chữa cháy khi có tình huống cháy bất ngờ xảy ra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở biện pháp khắc phục thiếu sót trong PCCC; hướng dẫn thêm những kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, cách sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện PCCC hiện có của cơ sở. Đồng thời đã tiến hành nhắc nhở các cơ sở còn thiếu sót về điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ cần kịp thời khắc phục, bổ sung không để tồn tại nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… cần có sự quan tâm hơn nữa về công tác PCCC, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC. Đối với những trường hợp không tổ chức khắc phục những lỗi, thiếu sót đã chỉ ra, hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC, đặc biệt là đối với các cơ sở không đảm bảo về lối thoát nạn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và quy định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo BVPL