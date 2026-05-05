Hà Tĩnh chỉ đạo không để xảy ra tình trạng “vốn chờ dự án”

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo từng dự án, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến chậm phân bổ và giải ngân vốn. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng “vốn chờ dự án”, đồng thời kiên quyết phòng ngừa tiêu cực, thất thoát và lợi ích nhóm.

Thi công xây dựng Dự án Trường học liên cấp ở vùng biên tỉnh Hà Tĩnh



Việc phân công nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng cá nhân phụ trách dự án, gắn với kế hoạch tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, quý. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, tập thể.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất để công bố quy hoạch, cắm mốc, cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ bồi thường. Uu tiên bố trí vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước khi triển khai xây lắp. Nghiêm cấm việc tạm ứng vốn cho nhà thầu khi chưa đủ điều kiện khởi công.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Chủ động điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Yêu cầu các chủ đầu tư chủ động đánh giá tác động và sử dụng hiệu quả chi phí dự phòng. Việc lựa chọn hình thức hợp đồng và nhà thầu phải phù hợp với diễn biến thị trường.

... Thi công công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh



Sở Xây dựng theo dõi sát thị trường, công bố kịp thời giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và cấp phép khai thác khoáng sản.

Kho bạc Nhà nước khu vực XII đảm bảo thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tăng tính minh bạch trong xử lý hồ sơ.

Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ giải ngân, định kỳ công khai kết quả trên các phương tiện truyền thông. Những đơn vị giải ngân tốt sẽ được biểu dương, còn các đơn vị chậm tiến độ sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 sẽ là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại và xét thi đua khen thưởng.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn