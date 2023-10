Hà Tĩnh: Bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau trên ‘chiếu bạc’

Ngày 4/10, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Quy (61 tuổi), Phan Xuân Trung (47 tuổi), Phan Thị Phượng (42 tuổi), Trần Bá Vương (37 tuổi), Phan Văn Cường (41 tuổi), Lê Đức Dũng (30 tuổi, đều trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân), Nguyễn Đức Huệ (51 tuổi, trú tại thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân).

Các đối tượng tại cơ quan công an.



Theo cơ quan công an, vào khoảng 16h ngày 29/9, tại nhà riêng của Phan Thị Phượng (có địa chỉ tại thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm), các đối tượng trên đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh “liêng” thì bất ngờ bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân ập vào bắt quả tang.

...

Tại hiện trường, trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 24.490.000 đồng và các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Trong quá trình nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định đây là địa điểm các đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Được biết, trong số 7 đối tượng bị bắt giữ, Hoàng Quy có 6 tiền án và 2 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết