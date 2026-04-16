Hà Tĩnh: Bắt hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến

Ngày 15/4, nguồn tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tại khu vực cửa khẩu, bắt giữ 2 đối tượng cùng 24.000 viên hồng phiến khi đang trên đường đưa hàng đi tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT126, vào khoảng 8h30 ngày 12/4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (25 tuổi, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An).

Tại thời điểm bị bắt, Khẩn mang theo một ba lô, bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (32 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ tại khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đưa về xã Trung Lộc (Nghệ An) với tiền công 30 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết