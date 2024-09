Hà Tĩnh: 300 người tham gia dập lửa, ứng cứu hơn 100 tấn lúa

Ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch xã Kỳ Phong cho biết: Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều máy móc, vật dụng trong nhà kho bị ngọn lửa làm cháy, hư hỏng. Hiện chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/9, tại khu vực nhà kho chứa trấu của gia đình ông Dương Đình C (thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh), bất ngờ bị cháy lớn, ngọn lửa bao trùm, khói bốc cao nghi ngút.

...

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, người dân tại 10 thôn ở xã Kỳ Phong, sự hỗ trợ từ các xã lân cận như Kỳ Tiến, Kỳ Bắc...; công an, quân sự huyện Kỳ Anh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) với khoảng 300 người cùng các phương tiện xe cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường để tham gia dập lửa.

Do nhà kho ông Dương Đình C chứa lượng lớn vỏ trấu, các bao tải lúa và vật liệu dễ cháy, diện tích rộng hàng trăm m2 nên ngọn lửa bùng phát, bao trùm khá nhanh, lan rộng, gây khó khăn cho công tác chống cháy. Lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực vận chuyển, cứu thành công trên 100 tấn lúa bên trong nhà kho, đưa ra ngoài, đảm bảo an toàn. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy đã được khống chế.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi hiện trường do số lượng vỏ trấu bên trong nhà kho lớn, khói vẫn đang âm ỉ.

Nguồn tin: Báo Tin Tức