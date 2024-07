Hà Tĩnh: 2 thanh niên đi xe máy tốc độ cao tông thẳng vào Cảnh sát giao thông

Theo hình ảnh camera nhà dân bên đường ghi lại, vào khoảng 19h20 ngày 12/7, Tổ công tác 238 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh làm nhiệm vụ trước số nhà 606, đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh thì có 2 thanh niên đi xe máy tốc độ cao, bất ngờ đâm vào một cán bộ của tổ đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến chiến sĩ Cảnh sát giao thông và 2 người trên xe máy văng sang đường. Ngay sau sự việc, 3 người được đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

... Hiện trường vụ 2 thanh niên tông Cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip



Theo tìm hiểu, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ xảy ra trên đường Trần Phú tối 12/7 là chiến sĩ thuộc Tổ công tác đo nồng độ cồn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh.

