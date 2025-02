H.ỗn c.hiến trước quán karaoke ở Hà Tĩnh khiến 3 người t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g

Hai nhóm thanh niên ẩu đả giải quyết mâu thuẫn. (Ảnh cắt từ clip)



Sáng 28/2, thông tin từ UBND phường Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát dẫn đến án mạng.

Theo đó, vào khoảng 00h20 cùng ngày (28/2), có nhóm thanh niên đến quán Karaoke Lan Anh Club (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) tìm H.T.L. và nhóm bạn của L. để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Your browser does not support the video tag.

...

Video hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại khu vực quán Karaoke Lan Anh Club.

Tại đây, 2 nhóm đã xảy ra cãi vã và lao vào hỗn chiến khiến anh L. bị đâm trọng thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 4h cùng ngày.

Liên quan đến vụ xô xát còn có 2 người (hiện chưa rõ nhân thân) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại