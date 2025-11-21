Giới tinh hoa hướng về Cần Giờ tìm chuẩn sống mới

Thủ phủ thượng lưu theo tiêu chuẩn mới

Hơn 2 thập kỷ qua, tầng lớp tinh hoa Sài Gòn, những người không chỉ thịnh vượng về tài chính, mà còn mạnh về thẩm mỹ và vượt trội về tầm nhìn, đã tạo nên những “tọa độ thượng lưu” làm thay đổi diện mạo đô thị TPHCM.

Khi nhiều đô thị trong cả nước vẫn loay hoay với bài toán chỉnh trang, xóa hẻm, ngầm hóa lưới điện… thì Phú Mỹ Hưng đã phát triển toàn diện, thành hình mẫu đô thị hiện đại đầu tiên của TPHCM.

Đến thập niên 2010, giới tinh hoa lại tìm thấy điểm cân bằng mới ở Thảo Điền - khu vực sở hữu vị trí ven sông Sài Gòn, không gian thoáng đãng và được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Từ một vùng thưa thớt dân cư, Thủ Thiêm nhanh chóng vươn mình thành tọa độ sống chuẩn quốc tế nhờ hạ tầng và cộng đồng ngoại quốc tăng trưởng mạnh.

Giới tinh hoa Sài Gòn là những người tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới.

Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, những thủ phủ thượng lưu “đời đầu” giờ đây đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu quá tải: mật độ dân cư gia tăng, không gian xanh thu hẹp, chất lượng không khí suy giảm. Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh đô thị đối mặt biến đổi khí hậu, áp lực dân số và suy giảm tài nguyên, các mô hình đô thị cũ dần lỗi thời, đòi hỏi sự ra đời của các mô hình mới.

“Sau giai đoạn dài tăng trưởng theo chiều rộng, thị trường bất động sản và đô thị Việt Nam phải chuyển sang mô hình xanh - bền vững - thông minh - thích ứng”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định.

Sức hút từ “viên ngọc quý” giữa Cần Giờ

...

Lời giải cho mô hình đô thị xanh - bền vững - thông minh - thích ứng đã xuất hiện tại Cần Giờ. Tại đây, Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam, mang đến chuẩn sống tương lai với rừng - biển nguyên sơ, mật độ xây dựng thấp, công nghệ vận hành thông minh, hệ tiện ích quốc tế và một cộng đồng tinh hoa đông đảo.

“Tại đây, các ngôi nhà được bao bọc bởi thiên nhiên mà không mất đi sự tiện nghi và kết nối. Các tiêu chuẩn ESG++ giúp duy trì và tái sinh mảng xanh - điều mà những đô thị hiện đại đời đầu theo thời gian làm mất dần”, chị Hải chia sẻ, sau khi quyết định đặt cọc một căn biệt thự view biển hồ tại khu Vịnh Ngọc.

Sức hút từ viên ngọc quý Vinhomes Green Paradise đã thúc đẩy New7Wonders tới tận nơi trao chứng nhận ứng viên “7 kỳ quan đô thị tương lai” đầu tiên – điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Nhờ địa thế tựa lưng vào hệ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha và biển Thái Bình Dương, Vinhomes Green Paradise sở hữu “vành đai xanh” tự nhiên giúp khí hậu luôn mát hơn trung tâm TPHCM đến 2 độ C, không khí trong lành, nồng độ bụi mịn thấp. Đặc biệt, mọi nhu cầu từ thiết yếu cho tới những trải nghiệm đỉnh cao sẽ lần đầu tiên được đáp ứng ngay trong không gian sống bằng chuỗi tiện ích cao cấp hiếm có khó tìm.

Sự hòa quyện và tôn vinh lẫn nhau giữa thiên nhiên, con người và công nghệ đã đưa Vinhomes Green Paradise trở thành một kỳ quan hiếm có.

Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, với ga Depot đặt ngay trong lòng dự án, giúp cư dân tinh hoa hiện thực hóa giấc mơ “sống Cần Giờ - làm trung tâm” bởi thời gian di chuyển đến Bến Thành chỉ còn 13 phút.

Theo KTS. Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, Cần Giờ vượt trội khi đáp ứng mọi yêu cầu trên thế giới về đô thị xanh, đô thị bền vững.

Theo các chuyên gia, Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống tốt hơn, xứng đáng với tầm nhìn của những người luôn đi trước thời đại. Những yếu tố đó lý giải vì sao giới tinh hoa Sài Gòn xem Vinhomes Green Paradise như “điểm hẹn mới”: một nơi đủ xanh để thư giãn, đủ tiện nghi để tận hưởng, đủ kết nối để không bỏ lỡ nhịp sống thành phố, và đủ bền vững để truyền lại giá trị cho thế hệ sau.

Tác giả: Ngọc Di

Nguồn tin: dttc.sggp.org.vn