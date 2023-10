Giới thiệu CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải 2023/24: Khát vọng… “big four”

Dự đoán: xếp thứ 7 Lịch thi đấu 5 vòng đầu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngày 21/10, 18h00: Thanh Hoá vs Hà Tĩnh

Ngày 28/10, 18h00: Hà Tĩnh vs SLNA

Ngày 04/11, 19h15: Viettel vs Hà Tĩnh

Ngày 03/12, 18h00: Hà Tĩnh vs Nam Định

Ngày 10/12, 18h00: Quảng Nam vs Hà Tĩnh