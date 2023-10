Giải cứu ba nạn nhân mắc kẹt trên tầng 3 nhà trọ bị cháy ở Hải Phòng

Trưa 28/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu ba sinh viên và người lao động mắc kẹt trên tầng 3 một nhà trọ bị cháy ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Ba nạn nhân được giải cứu an toàn khói đám cháy nhà trọ.

Cụ thể, khoảng 8h37 ngày 28/10, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (CNCH) khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận lệnh điều động của Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) báo cháy tại nhà dân số 42/21 đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng).

Đơn vị đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sỹ cùng một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ đến triển khai đội hình chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà, có ba người bị mắc kẹt tại tầng 3 do lửa và khói bùng lên.

Hiện trường vụ cháy.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 đã hướng dẫn người mắc kẹt ra ban công tầng 3 tránh khói, đồng thời cử tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc lên cứu ba người xuống nơi an toàn, triển khai 1 lăng B phun nước và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Thông tin ban đầu, ba người được cứu là sinh viên và người lao động thuê trọ. Đám cháy được dập tắt không lan ra diện rộng, làm hỏng 2 xe máy ở tầng 1, không thiệt hại về người. Công an quận Lê Chân tiếp nhận hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Cách đây không lâu, cũng tại Hải Phòng đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến người dân hoảng loạn.

Khoảng 0h28 ngày 6/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Quán Toan (Hải Phòng) nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH về vụ cháy nhà dân gần sân bóng An Phong ở thôn An Phong, xã An Hưng (An Dương).

Đơn vị đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tại đây, lực lượng phát hiện điểm phát cháy là chiếc ô tô con đang đỗ trong gara. Khói và hơi nóng bốc lên bao trùm căn nhà 2 tầng khiến các nạn nhân hoảng sợ, la hét.

Ngay lập tức, cảnh sát PCCC phun nước dập lửa, đồng thời tìm kiếm người bị nạn tại khu vực phía trong nhà.

Trinh sát đã tiếp cận, ngắt điện khu vực cháy, phá các cửa để thoát khói, giải cứu 4 người (2 người già, 2 thanh thiếu niên) đang mắc kẹt trên sân thượng tầng 2. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

