Gia đình cô dâu, chú rể cầm ghế lao vào ẩu đả ngay trong đám cưới

Theo Newsflare, đoạn clip ghi lại cho thấy cảnh hỗn loạn khi gia đình cô dâu và chú rể ném ghế rồi đấm nhau ở Sambhal, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 27/10.

Các báo cáo cho biết cuộc ẩu đả bắt đầu trong quá trình phân phát những quả chà là, hay còn gọi là "chuhare", khi gia đình cô dâu tặng chúng cho phía chú rể, được gọi là Baaratis.

Gia đình cô dâu và chú rể lao vào ẩu đả trong đám cưới.

...



Căng thẳng tăng lên khi một thành viên trong gia đình cô dâu bị cáo buộc đã cố gắng lấy một gói chà là. Hành động này khiến gia đình cô dâu tức giận, dẫn đến bạo lực đối với người đã lấy trái cây.

Tình hình nhanh chóng leo thang khi cả hai bên bắt đầu đánh nhau bằng nắm đấm.

Cảnh sát đã được gọi đến để kiểm soát tình hình.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn