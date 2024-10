Danh tính cô dâu chú rể trong đám hỏi có dàn siêu xe triệu đô ở Hà Nội, visual như "xé truyện" bước ra

Không khí mùa cưới đang rộn ràng hơn bao giờ hết, khắp nơi đều thấy các cặp đôi cập nhật những khoảnh khắc trong ngày trọng đại của mình. Trong dịp này, không ít dâu xinh rể xịn để lộ gia thế và kinh tế không phải dạng vừa của mình thông qua màn tặng của hồi môn khủng hay lễ rước dâu xịn xò.

Đám hỏi của cặp đôi Vũ Hải Nam (thường gọi là Nam Vũ, sinh năm 1993) và Hương Nhi (sinh năm 2000), cùng đến từ Hà Nội, diễn ra vào ngày 26/10 vừa qua là một ví dụ.

Nam Vũ và Hương Nhi

Trong đoạn clip được chính chủ đăng tải, Nam Vũ đã rước nàng về dinh bằng dàn siêu xe khiến nhiều người đi đường phải ngoái nhìn, ước tính giá trị lên đến nhiều triệu đô.

Cụ thể, Nam Vũ dẫn đầu đoàn xe với một chiếc Rolls-Royce Ghost làm xe hoa, được cho là xe riêng của gia đình chú rể. Theo sau đó, những chiếc xe của gia đình, người thân và bạn bè cặp đôi cũng đến từ các thương hiệu đắt đỏ như Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Porsche, Lexus, Range Rover, Bentley,...

Dàn siêu xe trong đám hỏi Nam Vũ và Hương Nhi

Trước đó, Nam Vũ và Hương Nhi lần lượt tổ chức cầu hôn ở Paris (Pháp) vào tháng 6, lễ dạm ngõ vào tháng 7 tại nhà riêng. Vào ngày 30/10 này, đôi trai tài gái sắc sẽ chính thức làm đám cưới sau gần 4 năm bên nhau.

Nam Vũ cầu hôn Hương Nhi dưới chân tháp Eiffel

Lễ dạm ngõ diễn ra vào tháng 7 vừa qua

Trước khi về chung một nhà, Nam Vũ và Hương Nhi đều là những cái tên có tiếng trên MXH, sở hữu hàng chục nghìn người theo dõi. Bên cạnh đó, cặp đôi đều có visual ấn tượng, đứng cạnh nhau khiến dân mạng nghĩ ngay đến hình ảnh “xé truyện” bước ra. Vì vậy mọi thông tin về cả hai cũng như chuyện tình cảm cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Nam Vũ từng có thời gian dài du học ở Pháp, hiện đang kinh doanh thời trang và đầu tư bất động sản. Trên trang cá nhân, anh chàng thường đăng tải những hình ảnh xa xỉ với đồ hiệu ngập tràn, lái xe sang, check-in tại hàng loạt địa điểm sang chảnh trong và ngoài nước,...

Còn cô dâu Hương Nhi cũng được nhận xét là mây tầng nào gặp gió tầng đó với chú rể. Cô nàng du học ở Singapore và cũng đang sở hữu thương hiệu thời trang riêng. Tài khoản Instagram của Nhi có hơn 68k người theo dõi và cũng không thiếu hình ảnh giàu có, sang chảnh.

Nam Vũ

... Hương Nhi

Cặp đôi được nhận xét là có visual như phim ngôn tình

Năm 2022, Nam Vũ và Hương Nhi lên sóng Người Ấy Là Ai và đã nhận về nhiều sự quan tâm. Từ dàn cố vấn đến netizen đều phải xuýt xoa vì quá đẹp đôi. Tại chương trình, Hương Nhi cho biết mình không hề áp lực khi quen một anh chàng nam thần như vậy. “Ở bên cạnh nhau, em hiểu tính của Nam và Nam luôn cho em cảm giác an toàn. Nam thì rất người lớn còn em thì trẻ con, anh luôn quan tâm đưa đón và chăm sóc em” - Hương Nhi nói.

Ở thời điểm hiện tại, khi cặp đôi thông báo sự kiện trọng đại, netizen đã để lại rất nhiều bình luận chúc phúc, chờ đợi được chứng kiến đám cưới khủng. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Chúc mừng hai bạn nhé! Biết hai bạn từ chương trình Người Ấy Là Ai. Trăm năm hạnh phúc nhé!

- Cô dâu có nét giống Linh Trương - bản sao Phạm Băng Băng còn chú rể có nét giống Ngô Diệc Phàm, sinh con chắc bùng nổ nhan sắc đây.

- Hóng đám cưới anh chị từ sau chương trình Người Ấy Là Ai, trai tài gái sắc ạ. Chúc mừng anh chị!

- Đề nghị chị đăng thêm ảnh cưới vì quá mê ạ.

- Đảm bảo em bé của đôi này là cực phẩm luôn vì có bố mẹ đều đẹp.

- Nhìn anh chị như phim ngôn tình vậy đó.

- Cả một chặng đường dài ạ. Chúc anh chị hạnh phúc viên mãn, luôn trân trọng nhau. Rất đẹp đôi!

Một số khoảnh khắc khác của cặp đôi

