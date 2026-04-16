Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

Theo Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 tăng 248 đồng, có giá bán không cao hơn 22.592 đồng.

Xăng RON 95-III tăng 218 đồng, có giá bán không cao hơn 23.761 đồng một lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu giảm 1.928-2.281 đồng/lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, giảm 1.928 đồng/lít, có giá bán dầu diesel 0.05 không cao hơn 31.041 đồng/lít và dầu mazut 180SCT 3.5S giảm 2.281 đồng/kg, có giá bán không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Song, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/kg.

Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ để bình ổn giá nhiên liệu.

Trước đó, ngày 15/4, Bộ Công Thương thông báo về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay.

Công văn 1088/TTTN-XD của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), được gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, cho biết, ngày 12/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết 19/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo tới các thương nhân để các thương nhân chủ động áp dụng, tính toán, quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết 19/2026/QH16, có hiệu lực thi hành và thực hiện theo văn bản thông báo điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Công Thương từ 0 giờ ngày 16/4/2026.



Tác giả: Trân Trân

Nguồn tin: cand.com.vn