Dùng Rolls-Royce làm taxi, mỗi chuyến đi có thể mất hàng chục triệu

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một chiếc Rolls-Royce bóng loáng dừng đèn đỏ, nhưng lại mang biển số màu vàng - loại biển thường dành cho xe kinh doanh dịch vụ taxi - Video: Instagram

Hình ảnh một chiếc Rolls-Royce dừng đèn đỏ trên đường phố Bengaluru (Ấn Độ) đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không phải vì độ sang trọng quen thuộc của thương hiệu Anh mà bởi biển số màu vàng - dấu hiệu cho thấy chiếc xe được đăng ký kinh doanh vận tải hành khách.

Trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi, người quay tỏ ra không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy một mẫu xe siêu sang lại mang "thân phận" taxi.

Anh này liên tục đặt câu hỏi về sự đối lập giữa giá trị của chiếc Rolls-Royce và quan niệm phổ biến rằng xe mang biển vàng thường gắn với dịch vụ bình dân.

Trong đoạn clip đăng trên Instagram, người đàn ông nói: "Nếu người này nghèo thì tại sao lại mua Rolls-Royce? Mà nếu đã mua rồi, sao lại đăng ký làm taxi? Biển taxi thường bị xem là dấu hiệu của sự nghèo, vậy nếu nghèo thì làm sao có được biển số VIP?".

Sự "lệch pha" giữa xe sang, đăng ký taxi và biển số VIP nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến.

Người xem chia thành hai luồng ý kiến: người thì thấy thú vị, người lại thực sự hoang mang trước cảnh tượng hiếm gặp - Ảnh cắt từ video

Theo tìm hiểu, chiếc Rolls-Royce trong video thuộc sở hữu của Siddheshwara Travels, một công ty du lịch có trụ sở tại Bengaluru. Doanh nghiệp này đang khai thác dịch vụ taxi hạng sang bằng Rolls-Royce Ghost, phục vụ nhóm khách hàng cao cấp có nhu cầu trải nghiệm di chuyển khác biệt.

Mẫu Rolls-Royce Ghost được sử dụng có thể chở tối đa 5 khách, trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa kiểm soát chất lượng không khí, ghế chỉnh điện, hệ thống dẫn đường, cùng các tính năng an toàn như túi khí cho hành khách.

Mức giá dịch vụ cũng phản ánh đúng phân khúc. Gói thuê 8 giờ, quãng đường tối đa 80km có giá gần 60.000 rupee (17,2 triệu đồng); gói 12 giờ cho 100km lên tới gần 94.000 rupee (27 triệu đồng). Với các chuyến đi liên tỉnh, chi phí được tính 600 rupee/km (172.000 đồng/km), kèm phụ cấp tài xế và các khoản phát sinh nếu vượt thời gian hoặc quãng đường quy định.

Việc Rolls-Royce được đăng ký làm taxi tại Ấn Độ không phải là vi phạm pháp luật, nhưng lại thách thức những định kiến lâu nay về xe dịch vụ. Câu chuyện này cho thấy ranh giới giữa xe sang và taxi đang dần mờ đi, khi trải nghiệm cao cấp trở thành một loại hình kinh doanh ngày càng phổ biến.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ