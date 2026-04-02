Động đất mạnh ở Indonesia, nhiều nơi đối mặt cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra ở khu vực phía Bắc biển Molucca thuộc Indonesia vào sáng 2-4.

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày 2-4 (giờ địa phương) ở độ sâu 35 km, với tâm chấn cách TP Ternate - Indonesia 127 km về phía Tây - Tây Bắc.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết có khả năng xảy ra sóng thần trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Indonesia, Philippines và Malaysia. Hệ thống này cảnh báo sóng thần có thể cao từ 0,3 đến 1 m so với mực nước thủy triều tại một số khu vực ven biển Indonesia.

Trong các thông báo tiếp theo, hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ dự báo các đợt sóng thấp hơn 30 cm so với mực nước thủy triều tại bờ biển đảo Guam, Nhật Bản, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Tờ The Guardian dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất ban đầu được ghi nhận ở mức 7,8 độ Richter.

Đống đổ nát sau động đất tại khu liên hợp thể thao Manado, Indonesia, ngày 2-4. Ảnh: BBC



Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo "mực nước biển có thể thay đổi nhẹ" dọc theo bờ biển Nhật Bản nhưng dự kiến không có thiệt hại do sóng thần.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Úc khẳng định không có mối đe dọa sóng thần nào đối với đất liền, các đảo hoặc vùng lãnh thổ của Úc.

Theo thông tin cập nhật từ đài BBC, kể từ trận động đất lớn đầu tiên, đã có thêm hai dư chấn với cường độ 5,5 và 5,2 độ Richter. Cơ quan địa chất quốc gia Indonesia dự báo sẽ còn nhiều dư chấn tiếp sau.

"Tính đến thời điểm báo cáo này, đã có những thông tin về thiệt hại công trình và người bị thương" - cơ quan này cho biết trong tuyên bố mới nhất, nhưng chưa đi sâu vào chi tiết.

Cơ quan địa chất quốc gia Indonesia khuyến cáo người dân nên tránh xa các khu vực ven biển và các vách đá có nguy cơ sạt lở, đồng thời tuân thủ các biển báo sơ tán.

Indonesia, một quần đảo rộng lớn với hơn 280 triệu dân, thường xuyên hứng chịu động đất, núi lửa phun trào do vị trí nằm trên "Vành đai lửa" - một vòng cung núi lửa và các đường đứt gãy ở lòng chảo Thái Bình Dương.

Năm 2022, một trận động đất mạnh 5,6 độ đã khiến ít nhất 602 người thiệt mạng tại TP Cianjur, Tây Java. Đây là trận động đất chết chóc nhất tại Indonesia kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 4.300 người tử vong.

Tác giả: Huệ Bình



