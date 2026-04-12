Đội Trang Pháp thua sốc tại Đạp gió 2026 làm fan Trung phẫn nộ

"Chị đẹp" Duy Nina nhóm Trang Pháp thẳng thừng chất vấn ban tổ chức về tiêu chuẩn chấm điểm - Ảnh chụp màn hình

Theo Sina, kết quả đêm thứ 2 của công diễn 1 Đạp gió 2026 đang gây tranh cãi dữ dội. Ngay trong đêm, cụm từ "Thấy thương cho team Trang Pháp" lập tức chiếm lĩnh hạng 1 hot search Weibo, còn "Trang Pháp Tiêu Tường không nên PK" ở hạng 19.

Trong đêm công diễn 1, ca sĩ Thái Lan Duy Nina (đội Trang Pháp) bị loại vì đội của cô xếp cuối về tổng số phiếu.

Sau khi kết quả được công bố, cô nghẹn ngào nói: "Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu này là gì nhưng tôi đã cố gắng và khán giả đã nhìn thấy điều đó". Sau đó cô lặp lại bằng tiếng Anh: "I did my best, but I don't know why". (Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi không hiểu tại sao).

Đạp gió 2026 không công bằng, xử ép người ngoại quốc?

Câu nói này nhanh chóng leo top tìm kiếm, được khán giả hiểu như một lời phản đối việc "độ nổi tiếng lấn át thực lực". Cùng thời điểm, thí sinh Đào Hân Nhiên lạnh lùng cho rằng "kết quả không phải lỗi của chúng tôi", còn Tiêu Tường thậm chí đề nghị thay Duy Nina rời cuộc thi.

Tại công diễn 1, nhóm Trang Pháp diễn ca khúc Nghệ thuật gia vĩ đại. Đây là tiết mục được đánh giá có độ khó cao. Cả 3 thành viên phải vừa hát live vừa nhảy, thay trang phục trên sâu khấu.

Dù có phần trình diễn tốt hơn đối thủ nhưng nhóm Trang Pháp vẫn thua ê chề - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhóm Trang Pháp chỉ giành được 824 phiếu, thấp hơn đội đối thủ là nhóm Lý Tiểu Nhiễm với 857 phiếu dù tiết mục này có những hạn chế trong biểu diễn như sai nhịp, lệch tông.

Trên Weibo, một số ý kiến cho rằng kết quả này liên quan đến mức độ nổi tiếng của các thành viên trong đội, trong đó có Lý Tiểu Nhiễm và Vương Mông.

Bên cạnh đó, cơ chế chấm điểm cũng là dấu hỏi lớn khi ban giám khảo chiếm 50% tổng số nhưng thiếu chuyên môn và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố quan hệ hoặc danh tiếng.

Trong khi đó, phiếu khán giả không có tiêu chí rõ ràng, dễ bị chi phối bởi cảm xúc hoặc độ nổi tiếng.

Ngoài ra, luật loại cuối bắt buộc khiến các nhóm mạnh bị "tự loại lẫn nhau", trong khi những nhóm nổi tiếng dù yếu hơn vẫn an toàn, tạo ra cảm giác bất công. Duy Nina cũng bị xem là bất lợi vì là thí sinh ngoại quốc, gặp rào cản ngôn ngữ và thiếu hỗ trợ trong quá trình kêu gọi bình chọn.

Khán giả kêu gọi Đạp gió cải cách lại hệ thống chấm điểm sau khi nhóm Trang Pháp thua sốc - Ảnh: Mango TV

Làn sóng tranh cãi lan rộng khi nhiều khán giả cho rằng chương trình đã rời xa tinh thần "thi đấu thực lực" và chuyển thành sân khấu dựa vào độ nổi tiếng và kịch bản.

Đáng nói, phát biểu "Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu này" của Duy Nina còn bị cắt khỏi bản phát sóng chính thức, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của chương trình. Trước đó, việc kết quả bị dự đoán chính xác càng khiến công chúng tin rằng kết quả đã được sắp đặt sẵn.

Theo Sina, hiện có hơn 80% người xem kêu gọi Đạp gió 2026 cải cách hệ thống chấm điểm, yêu cầu giải tán ban giám khảo hiện tại, thay bằng đội ngũ chuyên môn về âm nhạc và vũ đạo, đồng thời công khai tiêu chí chấm điểm và tăng tỉ lệ phiếu khán giả để đảm bảo công bằng hơn.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ