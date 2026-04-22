Đình chỉ thiếu tá CSGT để điều tra vụ tai nạn làm n.a.m s.i.n.h lớp 12 t.ử v.o.n.g

Hiện trường vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12 tử vong trên quốc lộ 29, xã Cư Pơng, Đắk Lắk - Ảnh chụp màn hình

Ngày 22-4, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu tá N.Q.H., cán bộ Trạm CSGT Krông Búk, để phục vụ điều tra vụ việc.

Việc đình chỉ nhằm làm rõ các tình tiết liên quan. Đến nay, chưa có việc tước quân tịch như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin, văn bản đình chỉ được gửi nội bộ để phối hợp theo dõi nhưng đã bị phát tán, thậm chí xuất hiện trên mạng xã hội với một số nội dung bị chỉnh sửa.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu và giao Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h29 ngày 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng), điều khiển xe máy theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng di chuyển, nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương điều tra, đồng thời thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ