Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dã man

Ngày 11/3, thông tin từ Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh và đang chờ kết quả giám định thương tích của nữ sinh bị đánh hội đồng để để xử lý theo quy định pháp luật.



Theo cơ quan công an, 2 đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội là xảy ra vào ngày 31/1 và 23/2 tại đoạn đường vắng và công viên ở huyện Tam Bình. Hành vi của nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác có dấu hiệu cố ý gây thương tích.



Nạn nhân được xác định là em L.T.N.D, 14 tuổi, học sinh lớp 8 của một trường thuộc huyện Tam Bình. Còn người được cho “chủ mưu” là Vũ Phương Th., 19 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.



Theo xác minh ban đầu, khoảng cuối tháng 12/2022 nhóm của Th. hẹn D. ra đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình để “nói chuyện”.



Tiếp đó, ngày 31/1 và 23/2, nhóm của Thảo tiếp tục hẹn D. đến đoạn đường vắng gần nhà trên và Công viên khu dân cư Phú Ninh cùng ngụ ấp Phú Ninh, xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình). Tại đây, cả nhóm dùng nón bảo hiểm tấn công D. gây thương tích ở vùng đầu và tay.

Cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng dã man.

...



Nạn nhân D. sau đó được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM), đồng thời trình báo vụ việc đến công an địa phương.



Theo nội dung trong 1 đoạn clip dài 3 phút 22 giây ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác xanh đứng nói chuyện với một nữ sinh mặc áo khoác đen, tay cầm mũ bảo hiểm giữa một đoạn đường vắng.



Sau lời qua tiếng lại, bất ngờ có một nữ sinh mặc đồ thể dục phía sau lao đến đánh tới tấp nữ sinh mặc áo khoác xanh. Tiếp đó, nhiều thiếu nữ và nữ sinh cũng lao vào dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh dã man, mặc cho nạn nhân ôm đầu dưới đường nhựa, khóc xin tha...



Đoạn clip được đăng tải đã nhận được nhiều sự chia sẻ và bình luận với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhóm thiếu nữ trên để răn đe.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình đang tiến hành làm thủ tục xử lý tin báo theo quy định. Cơ quan công an đã kết hợp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường mời làm việc nhóm thiếu nữ tham gia đánh bạn, khoảng 12 em đa số là học sinh trường THCS, THPT thuộc huyện Tam Bình.



Hiện, vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man trên đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình tiếp tục xác minh, chờ bị hại xuất viện sẽ tiến hành giám định tỉ lệ thương tật để làm rõ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.





Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn