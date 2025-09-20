Đi Xanh, nhận quà lớn cùng Xanh SM với tổng giá trị tới 140 triệu đồng

“ĐI XANH, SỐNG XANH”: CUỘC THI SÁNG TẠO NỘI DUNG VÌ MÔI TRƯỜNG

Từ ngày 10/9 đến 10/10/2025, Xanh SM phối hợp cùng nền tảng Gen Green phát động cuộc thi “Đi Xanh, Sống Xanh”. Người tham gia chỉ cần đăng ký tài khoản trên website Gen Green tại địa chỉ https://gen-green.global, thực hiện video về những thói quen sống xanh như đi taxi điện, đi bộ, đạp xe, trồng cây hay giảm nhựa, rồi chia sẻ trên mạng xã hội để nhận thưởng tương xứng với chất lượng và mức độ lan tỏa của video.

Lựa chọn di chuyển xanh là một trong những chủ đề được nhiều khách hàng, bác tài lựa chọn làm chủ đề quay video tham dự cuộc thi “Đi Xanh, Sống Xanh”.



Điểm nổi bật của cuộc thi là thưởng nóng theo mỗi lượt xem trên YouTube, Facebook, TikTok. Nếu video đạt 1.000 lượt xem, chủ tài khoản sẽ nhận ngay 20.000 đồng và sẽ tiếp tục tăng lên tương ứng với từng cột mốc mà video đạt được. Tổng mức thưởng có thể lên tới 3 triệu đồng/video.

Theo chuyên gia truyền thông Vũ Hồng Hà, chương trình không chỉ mang đến sân chơi sáng tạo, giải trí lành mạnh và nguồn thu nhập hấp dẫn cho giới trẻ, mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, xã hội.

“GIẢM PHÁT THẢI CÙNG XANH SM”: MỖI KM, MỘT DẤU ẤN XANH

Bên cạnh cuộc thi sáng tạo nội dung, Xanh SM cũng triển khai cuộc thi “Giảm phát thải cùng Xanh SM”. Cụ thể, đối với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Xanh SM hàng ngày, từ ngày 1/9 đến 5/10/2025, mỗi chuyến đi sẽ được hệ thống ghi nhận và quy đổi số km ra lượng CO2 giảm phát thải tương ứng. Mỗi tuần, Top 5 khách hàng và Top 5 tài xế đạt mức giảm phát thải cao nhất sẽ được vinh danh và nhận thưởng trực tiếp vào ví trên ứng dụng với giải thưởng chung cuộc trị giá 2 triệu đồng.

Anh Trần Văn Nam - tài xế Xanh SM Car tại Hà Nội là một trong 5 bác tài đã được trao thưởng nhờ thành tích giảm hơn 350 kg CO2 trong tuần đầu tiên. Anh chia sẻ cảm xúc tự hào khi biết rằng mỗi chuyến đi mà mình thực hiện hàng ngày đều đang góp phần làm cho môi trường thành phố trở nên trong lành hơn.

Với chị Hiền Lương (TP.HCM), một trong năm khách hàng đầu tiên nhận giải, di chuyển xanh từ lâu đã là thói quen hàng ngày. “Sống Xanh không phải là điều gì xa xôi, lớn lao mà đơn giản chỉ là cách bạn chọn loại phương tiện nào để di chuyển mỗi ngày”, chị vui vẻ cho biết.

Cuộc thi “Giảm phát thải cùng Xanh SM” khuyến khích người dùng lựa chọn xe xanh cho những chuyến đi thường nhật.



Hai cuộc thi “Đi Xanh, Sống Xanh” và “Giảm phát thải cùng Xanh SM” là cách tri ân ý nghĩa của Xanh SM dành cho cộng đồng, khách hàng và tài xế. Mỗi video lan tỏa lối sống xanh và mỗi km di chuyển bằng xe Xanh đều đang góp phần mang lại bầu trời xanh, trong lành hơn cho tất cả mọi người.

Nhân Ngày Quốc tế Không khói xe (22/9), Xanh SM còn dành tặng cho tất cả khách hàng mã ưu đãi KHONGKHOIXE để giảm 20% (tối đa 50.000 đồng) cho dịch vụ Xanh SM Car và Xanh Premium và mã QUOCTEKHONGKHOIXE để giảm 25% (tối đa 50.000 đồng) cho dịch vụ Xanh SM Bike và Xanh SM Bike Plus. Để sử dụng dịch vụ và hưởng ngay những ưu đãi hấp dẫn nêu trên, hãy tải ngay ứng dụng Xanh SM trên iOS và Android để gia nhập cộng đồng Xanh và cùng nhau lan tỏa hành trình xanh ngay hôm nay.

