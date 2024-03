Đi làm xa sợ ông nội ở nhà một mình buồn, con cháu check camera và cái kết

Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh và được con cháu đăng tải kèm lời chia sẻ như sau: "Con cháu làm xa, sợ ông nội ở nhà 1 mình buồn, nhưng check cam thì thấy cảnh này, ông đáng yêu như vậy để con cháu không lo lắng. Yêu ông".

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, để con cháu yên tâm làm việc, cụ ông nhìn qua camera an ninh rồi liên tục "đi đường quyền", múa các thế võ cho con cháu xem. Hành động dễ thương của ông nội không chỉ khiến con cháu yên tâm mà còn thể hiện được tình thương của ông dành cho con cháu.

Trên thực tế, tuổi già ai cũng muốn ở gần con cháu hoặc ít nhất là có người trò chuyện. Trong trường hợp này, ông nội ở nhà một mình cũng khá buồn tẻ nhưng vì nghĩ cho con cháu, ông cố tình "làm trò" để con cháu yên tâm làm việc.

...

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng thích thú trước hành động đáng yêu của cụ ông; bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi nhiều lời chúc sức khỏe đến cụ.

"Không biết môn phái gì nhưng mà ông đáng yêu quá trời. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ như vậy"

"Thương thật. Ông làm vậy để con cháu yên tâm thôi, chứ chả ai ở 1 mình mà không buồn cả. Chúc ông luôn mạnh khỏe ạ"

"Mong ông luôn sức khỏe. Mong bố mẹ mình cũng luôn có nhiều sức khỏe để con cháu đỡ lo".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn