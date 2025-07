Đề xuất một loạt luật mới ở World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ là giải đấu thế giới cuối cùng của Messi và Ronaldo.



Theo tờ The Sun, những cú đá bồi sau penalty có thể sẽ bị loại bỏ tại kỳ World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico vào năm tới.

Cùng với đó, hệ thống trợ lý trọng tài video (VAR) cũng có thể được mở rộng quyền hạn để can thiệp vào các tình huống thẻ vàng thứ 2 và các quả đá phạt góc.

Theo đề xuất mới, nếu cú sút penalty bị cản phá hoặc dội xà/cột và bật trở lại sân, đội đối phương sẽ được phát bóng lên (goal kick), thay vì để bóng tiếp tục trong cuộc như hiện tại. Điều này khiến quả penalty trở nên giống hệt 1 cú sút luân lưu - chỉ 1 lần thực hiện và kết quả là quyết định.

Về VAR, đề xuất mới mở rộng quyền can thiệp của VAR đã diễn ra từ năm 2023. Hiện tại, VAR chỉ có thể can thiệp vào các tình huống thẻ đỏ trực tiếp, nhưng không thể xem xét lại các pha bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2.

Ngoài ra, FIFA cũng đang tiến hành thử nghiệm luật việt vị "ánh sáng" do huấn luyện viên Arsene Wenger đề xuất, trong đó, cầu thủ tấn công chỉ bị thổi việt vị nếu toàn bộ thân người đã vượt qua hậu vệ cuối cùng, thay vì chỉ cần bất kỳ phần cơ thể nào có thể chơi bóng như trước đây.

Được biết, mọi thay đổi phải được IFAB phê duyệt trước cuối tháng 2/2026 để có thể áp dụng tại World Cup 2026.

Vòng chung kết World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada là kỳ World Cup lần thứ 23 trong lịch sử của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển trên khắp thế giới, sau lần gần nhất tổ chức với 32 đội ở World Cup 2022 tại Qatar nơi Argentina lên ngôi vô địch.

Theo đó, 48 đội bóng sẽ được chia làm 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Sau đó các đội sẽ đá loại trực tiếp đến chung kết.

Với thể thức thi đấu mới này, kỳ World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu, bao gồm 72 trận vòng bảng, 16 trận vòng 32 đội, 8 trận vòng 1/8, 4 trận tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh hạng 3 và chung kết.

Theo FIFA, sân bóng huyền thoại Estadio Azteca của Mexico sẽ có lần thứ 3 trong lịch sử tổ chức trận khai mạc World Cup sau các kỳ 1970 và 1986. Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa tuyển Mexico và đội tuyển vượt qua vòng loại được xác định trong lễ bốc thăm chia bảng vào tháng 12/2025.

Trong khi đó, trận chung kết World Cup 2026 dự kiến được tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Đây là sân đấu có sức chứa 82.500 khán giả, được khánh thành vào năm 2010.

