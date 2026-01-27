Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV từ 50 tuổi trở xuống

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tính theo độ tuổi, trong số 200 Ủy viên đó có 25 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết từ 50 tuổi trở xuống. Ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi (sinh năm 1980) là Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Ủy viên dự khuyết trẻ nhất 38 tuổi (sinh năm 1988) là Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội



Danh sách Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV từ 50 tuổi trở xuống (xếp theo A,B,C):

1. Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Năm sinh: 1977, Quê quán: Thành phố Đà Nẵng)

2. Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Năm sinh: 1977, Quê quán: Thành phố Hải Phòng)

3. Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh)

4. Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

5. Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (Năm sinh: 1977, Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh)

6. Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Phú Thọ)

7. Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai (Năm sinh: 1980, Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh)

8. Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (Năm sinh: 1977, Quê quán: Thành phố Hải Phòng)

9. Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Nghệ An)

10. Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh)

11. Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (Năm sinh: 1978, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

12. Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Lào Cai)

13. Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Khánh Hòa)

14. Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Cà Mau)

15. Chiêm Thống Nhất, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng (Năm sinh: 1976, Quê quán: Thành phố Cần Thơ)

16. Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Hưng Yên)

17. Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (Năm sinh: 1978, Quê quán: Thành phố Hà Nội)

18. Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Nghệ An)

19. Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Quảng Trị)

20. Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (Năm sinh: 1976, Quê quán: Thành phố Đà Nẵng)

21. Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

22. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Thanh Hóa)

23. Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (Năm sinh: 1977, Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh)

...

24. Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai (Năm sinh: 1976, Quê quán: Tỉnh Hưng Yên)

25. Nguyễn Minh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao (Năm sinh: 1976, Quê quán: Thành phố Hà Nội)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)



Danh sách Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV từ 50 tuổi trở xuống:

1. Nguyễn Hải Anh, Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng (Năm sinh: 1980, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

2. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (Năm sinh: 1983, Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi)

3. Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh An Giang)

4. Bùi Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

5. Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Năm sinh: 1983, Quê quán: Thành phố Hà Nội)

6. Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (Năm sinh: 1980, Quê quán: Tỉnh Vĩnh Long)

7. Bùi Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Năm sinh: 1978, Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh)

8. Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Thanh Hóa)

9. Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

10. Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (Năm sinh: 1980, Quê quán: Tỉnh Nghệ An)

11. U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi (Năm sinh: 1980, Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi)

12. Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (Năm sinh: 1980, Quê quán: Thành phố Hải Phòng)

13. Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thanh Hóa (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Phú Thọ)

14. Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm sinh: 1983, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

15. Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính (Năm sinh: 1983, Quê quán: Tỉnh Ninh Bình)

16. Trần Đăng Quỳnh, Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Thanh Hóa)

17. Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (Năm sinh: 1988, Quê quán: Tỉnh Cà Mau)

18. Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa (Năm sinh: 1979, Quê quán: Tỉnh Phú Thọ)

19. Bùi Anh Tuấn, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

20. Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên (Năm sinh: 1983, Quê quán: Tỉnh Điện Biên).

Tác giả: Bảo Long

Nguồn tin: Báo VOV