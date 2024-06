Không công khai rầm rộ, nhưng chuyện tình giữa Đặng Văn Lâm và Bùi Thị Yến Xuân vẫn nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cứ tới mỗi dịp đặc biệt, nam thủ môn điều khiến fan “tan chảy” với hành động ngọt ngào dành cho “nửa kia”.

Tất nhiên năm nay, Đặng Văn Lâm cũng đã chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa cho bạn gái nhân dịp kỷ niệm 6 năm bên nhau.

Yến Xuân sau đó đã nhanh chóng chia sẻ món quà lên trang cá nhân với đầy sự hạnh phúc. Theo như bài đăng của Yến Xuân, cô được bạn trai tặng một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Nhiều người khen ngợi Đặng Văn Lâm tinh tế, bởi hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Ngoài ra, hot girl Sài thành còn khiến dân tình thích thú khi đáp lại món quà từ người thương bằng cách hết sức độc đáo. Thay vì đăng tải hẳn dòng trạng thái, Yến Xuân đã gửi gắm thông điệp tình yêu thông qua một bức ảnh với dòng chữ tiếng Anh đầy mùi mẫn: “You deserve a love that always feels like summer (PV: Bạn xứng đáng có được một tình yêu luôn mang lại cảm giác như mùa hè)”. Nhiều người nhận xét Yến Xuân tinh tế không kém gì bạn trai cầu thủ. Bởi cô nàng dùng hình ảnh mùa hè so sánh với tình yêu, vì cả hai đều có chung một điểm đó là sự ấm áp, nóng bỏng và cuồng nhiệt.

... Đặng Văn Lâm kỷ niệm 6 năm yêu bạn gái Yến Xuân. Ảnh: FBNV



Giữa Đặng Văn Lâm và hot girl Yến Xuân tuy không quá rầm rộ khi hẹn hò, song tình cảm của cặp đôi luôn khiến người xem "lòng dậy sóng" vì quá đổi đẹp đẽ và thơ mộng. Quá trình yêu nhau theo "kiểu trưởng thành" của cặp đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Đặng Văn Lâm và Yến Xuân dính tin đồn hẹn hò từ tháng 9/2018 thông qua loạt ảnh du lịch cùng địa điểm, bối cảnh. Sau một năm vướng tin hẹn hò, cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau khi Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu. Từ đây, cả hai cũng dần thoải mái hơn trong việc đăng tải những khoảnh khắc bên nhau. Họ không còn ngại chụp ảnh chung trên sân cỏ sau mỗi trận đấu. Vào những dịp quan trọng, cả hai cũng tiết lộ đôi chút về nửa kia, dù không lộ rõ mặt. Ngoài ra, để chứng minh mối quan hệ nghiêm túc, Đặng Văn Lâm còn thường xuyên đưa Yến Xuân tham dự các bữa tiệc gia đình đầy thân mật.

Tác giả: Hương Đông

Nguồn tin: saostar.vn