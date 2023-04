Đang trốn nợ thì được cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gọi về trồng cây cho thành phố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan dự án trồng, chăm sóc cây xanh ở TP.Hà Nội, gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng của Nhà nước.



15 bị can bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.



Đây là vụ án thứ 4 cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Chung đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.



Trong vụ án “thổi giá cây xanh”, đáng chú ý là lời khai của bị can Bùi Văn Mận (SN 1970), cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh.

Bị can Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh (bên trái) và ông Nguyễn Đức Chung.



Tại Bản kết luận điều tra nêu rõ: Công ty Sinh Thái Xanh được thành lập tháng 6/2016.



Theo Bùi Văn Mận khai, thời điểm này Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho UBND TP.Hà Nội.



Từ việc “cất nhắc” của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Mận và Hoàng Thị Kim Loan (SN 1972) thống nhất thành lập Công ty để ký hợp đồng trồng cây xanh cho TP.Hà Nội).



Theo Bùi Văn Mận khai, trước đó, người này có quan hệ quen biết với Nguyễn Đức Chung từ năm 2013-2014 khi trồng cây cho nhà ông Chung và sau đó ông Chung thường xuyên hỏi Mận về việc trồng và chăm sóc cây xanh, Mận thường xuyên đến chăm sóc cây xanh cho nhà ông Chung.



Ngoài ra, đầu năm 2014, Chung có nhờ Mận trồng khoảng 300 cây Vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Hà Nội theo trương trình tài trợ của Ngân hàng và Công an TP.Hà Nội (khi đó ông Chung đang làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội). Tuy nhiên, sau đó ông Chung yêu cầu Mận đánh chuyển đem về và không được thanh toán.



Năm 2016, nút giao Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21A do Ban quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp đang thực hiện trồng cây Keo tại nút giao này (đã hoàn thành trồng xong 1 đảo) thì khoảng tháng 8/2016, Nguyễn Đức Chung đã gọi điện hỏi ý kiến của Bùi Văn Mận về việc trồng cây xanh tại nút giao này; Mận tư vấn là nên làm vườn ươm, Chung đồng ý và đã chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng giao Công ty Sinh Thái Xanh của Bùi Văn Mận thực hiện xây dựng Vườn ươm (thay thế Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp đang thực hiện trồng cây).

... Các bị can Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan.



Sau đó, Ban Duy tu và Sở Xây dựng mới phối hợp với Công ty Sinh Thái Xanh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo hình thức đặt hàng để thanh quyết toán cho Công ty Sinh Thái Xanh. Thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung như nêu trên, Công ty Sinh Thái Xanh và Ban Duy tu đã ký hợp đồng theo hình thức đặt hàng với tổng giá trị 12.374.156.000 đồng, giá trị quyết toán 12.913.561.000 đồng (trong đó giá trị trồng cây là 5.069.189.256 đồng).



Bản kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cũng thể hiện: Do được ông Nguyễn Đức Chung “đỡ đầu” nên Công ty Sinh Thái Xanh tiếp tục trúng các gói thầu trồng cây tạo cảnh quan, không gian xanh ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Thành phố.



Quá trình hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán với Ban Duy tu, Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan đã thông đồng nâng khống giá cây Chiêu liêu, cây Keo, cây Long Não, cây Sộp để quyết toán khống với Ban Duy tu.



Công ty Sinh Thái Xanh đã thông đồng với Đỗ Khắc Tú Anh, Phó Trưởng phòng kế toán Ban Duy tu nâng khống giá cây (do biết Công ty Sinh Thái Xanh là chỗ thân thiết với Nguyễn Đức Chung nên Tú Anh đồng ý giá do Công ty Sinh Thái Xanh đề nghị) để các Thẩm định viên Công ty VFS ban hành Chứng thư thẩm định giá bằng với giá do Công ty Sinh Thái Xanh đề nghị.



Công ty Sinh Thái Xanh được xác định thu lời bất chính, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tổng số tiền 17.721.623.315 đồng.



Do vậy, cơ quan công an xác định, hành vi của Bùi Văn Mận đã phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí; với vai trò đồng phạm giúp sức, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 18 tỷ đồng.





Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn