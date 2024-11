Chào bạn học cũ trên phố, người đàn ông bị vợ đâm tử vong

Your browser does not support the video tag.

Các quan chức cho biết Natacha Palavecino, 32 tuổi, đã tấn công chồng là Mariano Grinspun, 22 tuổi ở González Catán, một thành phố ở Buenos Aires, Argentina hôm 21/10.

Theo tờ Clarín, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng trên đường Balboa và La Bastilla. Palavecino đã tỏ ra tức giận khi thấy chồng mình chào cô gái LC (21 tuổi) trên đường. Dù Grinspun đã giải thích cô gái kia chỉ là bạn học cùng nhưng Palavecino vẫn nổi cơn ghen.

Sự việc được camera giám sát ghi lại. Ảnh: El Clarín

Palavecino đã rút con dao giấu sẵn dưới quần đùi tấn công LC. Người này cố gắng dùng gậy tự vệ và bỏ chạy đến nhà một người họ hàng trong khu vực. Cô gái 21 tuổi bị thương ở nách, cẳng tay và bàn tay trái.

Sau khi cô bạn của chồng bỏ chạy, Palavecino quay sang trút giận lên chồng và đâm anh ta vào ngực. Do bị đâm trúng vào tim nên Grinspun đã tử vong chỉ vài giây sau đó.

Khi cảnh sát đến, Palavecino nói dối rằng chồng bị một kẻ lạ mặt tấn công nhưng camera giám sát đã vạch trần lời nói dối của cô.

Natacha Palavecino đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: El Clarín

Palavecino bị tạm giam với cáo buộc Giết người, tình tiết tăng nặng là giết chồng. Cha mẹ nạn nhân đề nghị hình phạt nghiêm khắc cho con dâu và miêu tả cô tính tình hung hăng "luôn mang theo dao găm".

Hôm 29/10, trong phiên điều trần đầu tiên, Natacha chối tội.

Trước đó, vào năm 2021, Palavecino bị kết án một năm tù vì đâm vào ngực Grinspun. Anh cũng nhiều lần gọi cảnh sát báo án về việc bị vợ đánh đập, đe dọa gây thương tích.

