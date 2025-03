Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn video đăng trên nhóm Otofun, một chiếc SUV "lò dò" leo lên cầu rửa xe trước khi bất ngờ đâm trực diện vào người phụ nữ đang đứng trước mũi xe làm "hoa tiêu."

...

Chiếc xe ép người phụ nữ vào bờ tường sát sau lưng, hai bánh trước của xe trượt hẳn ra khỏi bệ rửa. Vụ tai nạn gây sốc xảy ra vào khoảng gần 7h30 sáng 9/3, được cho là tại một cửa hàng rửa xe ở tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân có thể là nhân viên của cửa hàng, hiện chưa rõ tình trạng của chị ra sao./.

Nguồn tin: Vietnam+