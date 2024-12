Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị kiện nếu không bồi thường 1 USD và xin lỗi công khai

Đàm Vĩnh Hưng và ông Gerard Williams tại đêm nhạc Ngày em thắp sao trời - Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng

Sáng 8-12 (giờ Việt Nam) ông Gerard William - chồng ca sĩ Bích Tuyền - có buổi chia sẻ trong livestream trên kênh Dũng Taylor TV về vụ kiện chéo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Chồng ca sĩ Bích Tuyền cần lời xin lỗi công khai và 1 USD danh dự

Ông Gerard William cho biết đội ngũ pháp lý của ông đã nộp đơn kiện lên tòa án vào đầu tháng 12-2024.

Đơn kiện này dài 34 trang, trong đó có hai nội dung quan trọng là yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đền bù 1 USD và xin lỗi công khai.

Ông Gerard William chia sẻ trên livestream: "Tôi kiện đòi bồi thường 1 USD với mục đích lấy lại danh dự, uy tín của gia đình chúng tôi.

Chúng tôi kiện để cho mọi người biết rõ sự thật của câu chuyện vì có nhiều thông tin sai, không đúng sự thật".

"Hai điều kiện chúng tôi đưa ra ở trên buộc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực hiện phải thỏa đáng, theo yêu cầu pháp lý. Lời xin lỗi phải được tòa chấp nhận" - ông nhấn mạnh.

Ông Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương - thông tin căn cứ vào thời gian ông Gerard William nộp đơn lên tòa, yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải bồi thường 1 USD và xin lỗi công khai trước ngày 1-1-2025, nếu không ông Gerard William sẽ kiện chính thức.

Ông Gerard William cần lời xin lỗi từ Đàm Vĩnh Hưng để lấy lại danh dự - Ảnh: FBNV



Đàm Vĩnh Hưng: Không phải lần quyết định nào cũng đúng hết 100%

Trưa 4-12, ca sĩ Bích Tuyền thông tin với Tuổi Trẻ Online rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện chồng mình là ông Gerard Williams. Ông Gerard Williams kiện chéo Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường 1 USD vì danh dự.

Đến chiều 4-12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân đưa ra phát ngôn chính thức của mình về vụ kiện với ông Gerard William.

"Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, Hưng và ông Gerard William đã cùng ngồi xuống đối thoại cùng nhau và đi tới quyết định là rút đơn kiện, và khẳng định không tái kiện lần nào nữa để tránh cho những thông tin tiêu cực và những điều không hay lại xảy ra.

Đây là quyết định Hưng nghĩ phù hợp nhất để mang lại sự nhẹ nhàng cho cả đôi bên.

Nhiều đêm một mình Hưng tự xâu chuỗi tất cả lại, Hưng nhận thấy:

Mọi việc đã xảy ra như một sự an bài của định mệnh trong cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, bắt buộc Hưng phải đi qua ngưỡng cửa này.

Không thể né tránh nổi được. Không phải lần quyết định nào trong đời mình cũng đều đúng hết 100%.

Và sự nóng giận đã luôn làm con người ta có những quyết định không chính xác và nó hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, ngày 30-10, Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) đã nhận đơn kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bị đơn là ông Gerard Williams - người cho doanh nhân Mộng Linh mượn địa điểm tổ chức sự kiện, dẫn đến Đàm Vĩnh Hưng gặp sự cố, bị tổn thương nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu, buộc phải phẫu thuật, cắt bỏ một số ngón chân. Theo thông tin chia sẻ từ ca sĩ Bích Tuyền, Đàm Vĩnh Hưng bị thương ở chân là do anh tự ý leo lên bồn phun nước trong sân để hát, điều này khiến bồn nước bị vỡ làm chân anh bị thương. Một clip sau đó lan rộng trên mạng cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đã tự ý leo lên bồn phun nước và tai nạn xảy ra.

