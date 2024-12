Đại tá Nguyễn Hữu Thiên nhận nhiệm vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an

Toàn cảnh buổi lễ

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Về phía Công an tỉnh Hà Tĩnh có Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Phạm Ngọc Việt Cục trưởng Cục An ninh nội địa trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tá Nguyễn Hữu Thiên

Tại buổi lễ, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên trưởng thành từ Cục nghiệp vụ Bộ Công an, được điều động và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2023. Từ tháng 5/2023 Đại tá Nguyễn Hữu Thiên được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tướng Phạm Ngọc Việt phát biếu giao nhiệm vụ

Trên cương vị mới, Lãnh đạo Cục An ninh nội địa Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Thiên khẩn trương tiếp nhận công việc mới; đoàn kết cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Cục An ninh nội địa lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên lĩnh vực an ninh nội địa.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên phát biểu tại buổi lễ



Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên hứa sẽ phát huy những ưu điểm, giữ vững đoàn kết, thống nhất và phát huy trí tuệ tập thể; kế thừa, phát huy thành tích, truyền thống của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn