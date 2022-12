Cựu bí thư Đồng Nai khai dùng phần lớn tiền nhận hối lộ để... làm từ thiện

Cựu chủ tịch tỉnh dùng tiền nhận hối lộ cho con du học Bị cáo Đinh Quốc Thái - cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai - khai dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai triển khai từ trước khi ông về UBND tỉnh, sau đó Chính phủ đồng ý cho thực hiện. Đến năm 2007 có quyết định đầu tư và nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh. Quá trình triển khai dự án, bị cáo biết đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn do ông Thành giới thiệu. Từ năm 2009, bị cáo và bà Nhàn có gặp gỡ, trao đổi về việc AIC tham gia vào các gói thầu. Cựu chủ tịch tỉnh thừa nhận từ năm 2009 - 2019, đã được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhân viên "lót tay" tổng cộng 14,5 tỉ đồng trong 14 lần. "Số tiền này bà Nhàn và các bị cáo khác đưa cho tôi khi đến thăm chúc Tết. Tôi cũng hiểu là các bị cáo cũng có ý định muốn giúp đỡ để AIC thực hiện công việc của mình trên địa bàn tỉnh", ông Thái nói. Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái - Ảnh: TTXVN

Khi được tòa xét hỏi, bà Lê Vũ Huyền My (vợ bị cáo Thái) cho biết đã nộp lại số tiền trên sau khi chồng bà bị câu lưu tại Hà Nội và gọi điện về bảo khắc phục hậu quả. Bà My cho biết không có ý kiến gì về số tiền khắc phục hậu quả, do tại cơ quan điều tra ông Thái khai dùng một phần để đóng học cho con cái đang du học tại Mỹ. "Chi tiết của việc đóng tiền này tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra. Khi chồng tôi đưa tiền về đóng học cho con tôi cũng không hỏi nguồn tiền từ đâu vì vợ chồng phải tin tưởng nhau. Công việc của tôi rất bận nên tôi không quan tâm đến công việc của chồng", bà My trình bày.