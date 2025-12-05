Cú sút phạt đền đáng sợ với vận tốc 130 km/h

Vanja Milinkovic-Savic gây sốt. Ảnh: Reuters.



Napoli trải qua một buổi tối đầy cảm xúc tại sân Diego Armando Maradona khi vượt qua Cagliari sau loạt luân lưu nghẹt thở với tỷ số 9-8 để giành quyền vào tứ kết. Người hùng của CLB xứ Naples là thủ môn Milinkovic-Savic, người đã có màn trình diễn chói sáng cả trong khung gỗ lẫn trên chấm 11 m.

Loạt sút luân lưu kéo dài đến 20 lượt. Ở lượt sút thứ 7, Napoli buộc phải thực hiện thành công sau khi đối thủ đã ghi bàn. Milinkovic-Savic bất ngờ được giao trọng trách, và anh tung cú sút quyết đoán với vận tốc ước tính khoảng 130 km/h, khiến thủ môn Cagliari đứng chôn chân.

Cú đá mạnh này lập tức gây bão mạng xã hội. Một CĐV nhận xét: “Pha dứt điểm khủng khiếp không thua gì một tiền đạo”. Người hâm mộ khác bình luận: “Uy lực của trái bóng thật không thể đùa”. Một fan khác viết: “Thật đáng sợ khi người tung ra cú sút đó lại chỉ là một thủ môn”.

...

Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Milinkovic-Savic vẫn chưa dừng lại. Ở lượt sút thứ 10, anh bay người cản phá thành công cú đá của Zito Luvumbo. Ngay sau đó, Alessandro Buongiorno thực hiện thành công cú sút quyết định giúp Napoli điền tên vào tứ kết.

Sự điềm tĩnh và khả năng phán đoán tốt trong loạt đấu súng khiến báo chí Italy đồng loạt gọi Milinkovic-Savic là “người hùng tại Naples”.

Milinkovic-Savic gia nhập Napoli mùa hè vừa qua theo dạng cho mượn một năm từ Torino, kèm điều khoản mua đứt trị giá 21 triệu euro.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn