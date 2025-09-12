Cụ ông 84 tuổi tử vong trong vụ cháy cửa hàng phụ tùng xe máy

Khoảng 4h ngày 12/9, đám cháy bùng phát tại cửa hàng phụ tùng xe máy trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh. Mọi người nghe tiếng 2 người kêu cứu bên trong. Một người chạy thoát ra ngoài, riêng ông N.M.T. (SN 1941, quê Vĩnh Long) do tuổi cao, sức yếu không chạy ra kịp.

Đám cháy bùng phát tại cửa hàng phụ tùng xe gắn máy lúc rạng sáng.



Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế. Ngọn lửa lan nhanh và bao trùm cửa hàng phụ tùng xe máy. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV12 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Đến khoảng 5h đám cháy được khống chế.

... Vụ cháy khiến cụ ông tên T. tử vong.



Trong hiện trường mọi người phát hiện ông T. đã tử vong. Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.



Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn

