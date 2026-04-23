Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra thông báo Quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế hoạch, chương trình làm việc của Đoàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra, giám sát bốn nội dung trọng tâm: Việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp cung cấp tài liệu, báo cáo theo đề cương. Đoàn kiểm tra sẽ triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, với tinh thần nghiêm túc, khoa học, đúng quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định vai trò quan trọng của các nội dung kiểm tra, đồng thời, bày tỏ thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra; đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nguồn tin: Báo Nhân Dân