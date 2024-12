Công bố nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Ông Vũ Đại Thắng chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 12 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 vừa qua và 7 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chuyển hơn 110.000 tỉ đồng sang chi trả lương cơ sở năm 2025

Trong số 12 nghị quyết được Quốc hội thông qua, có các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, phân bổ ngân sách trung ương năm 2025.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2025, Quốc hội thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5 - 7,0% và phấn đấu khoảng 7 - 7,5%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD.

Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,3 - 5,4%.

Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 25 - 26%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 29 - 29,5%...

Tại nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương của năm tới là 1.020.164 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 946.675 tỉ đồng.

Quốc hội cũng cho phép sử dụng 60.000 tỉ đồng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và 50.619 tỉ đồng nguồn từ địa phương còn dư, chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, Quốc hội cũng quyết định tổng số chi ngân sách trung ương năm 2025 là 1.523.264 tỉ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ bố trí chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế 5.307 tỉ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2023 cho Bộ Công an để chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Và 936,5 tỉ đồng (tương ứng 15% số phát sinh thực tế trên địa bàn địa phương) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các địa phương.

Bên cạnh đó là các nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội khóa XV với ông Lê Quang Tùng.

...

Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Tài chính và bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Hồ Đức Phớc, Nguyễn Văn Thắng.

Phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Tài chính và bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các ông Nguyễn Văn Thắng, Trần Hồng Minh...

Các nghị quyết về công tác nhân sự

Trong số các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết về phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng thôi giữ chức trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Bình do chuyển công tác.

Đồng thời, ông Vũ Đại Thắng cũng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975, đã được điều động về làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Thị Lan, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang, giữ chức trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang.

Bà Lý Thị Lan sinh năm 1974, quê huyện Hà Quảng, Hà Giang. Bà có trình độ thạc sĩ quan hệ quốc tế. Bà Lan là đại biểu Quốc hội khóa XV. Bà từng là phó giám đốc rồi giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó là các nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Quang Tùng, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, tổng thư ký Quốc hội khóa XV, giữ chức chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra là các nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của chánh án Tòa án nhân dân tối cao về cục, vụ và tương đương, cơ quan báo chí của Tòa án nhân dân tối cao.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ