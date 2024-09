Công an Quảng Bình, Quảng Trị nửa đêm đi tìm 2 con bò cho lão nông

2 con bò được công an xã dùng ô tô chở về tận nhà cho người dân - Ảnh: Công an Vĩnh Thái

Sáng 8-9, đại úy Hoàng Ngọc Minh - trưởng Công an xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) - cho hay công an xã với sự hỗ trợ của công an các xã lân cận, trong đó có người dân và Công an xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã tìm lại được 2 con bò bị mất của một người dân.

6h30 sáng 7-9, ông Hoàng Văn Bằng (trú thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái) ra chuồng thăm bò thì phát hiện một con bò mẹ 6 tuổi đang mang thai và một con bê 4 tháng bị mất.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định 2 khả năng, bò bị kẻ lạ dắt trộm hoặc sau một ngày nhốt chuồng bí bách để tránh bão, bò bị sổng chuồng.

Thời điểm bò bị mất khoảng 3h sáng 7-9. Lần theo vết chân thì bò như vừa đi lạc, vừa như có người dắt đi.

Đại úy Minh cho hay đơn vị phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh, công an các xã giáp ranh truy tìm 2 con bò bị mất.

Đến chiều tối, anh Hoàng Văn Chiến (trú thôn Sen Bình, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phát hiện 2 con bò này bị cột chắc chắn ở khu vực bụi cây kín đáo ở vùng đồi giáp ranh 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình.

...

Sau đó anh Chiến cùng Công an xã Sen Thủy đưa 2 con bò về chăm sóc tại nhà trưởng thôn.

Đến 22h30 tối 7-9, Công an xã Vĩnh Thái cùng người dân ra khu vực này để nhận lại bò mất.

Tài sản có giá trị lớn, ông Bằng định ngủ lại trông bò rồi sáng hôm sau thuê ô tô chở bò về.

Lúc này ông Minh quyết định dùng ô tô của công an xã đưa bò về tận nhà ông Bằng cách đó khoảng 15km.

Anh Hoàng Văn Vũ - con trai ông Bằng - cho hay 2 con bò trị giá khoảng 25 triệu đồng, là tài sản rất lớn của gia đình.

Tác giả: HOÀNG TÁO

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ