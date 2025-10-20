Công an "dỏm", chuốc say rồi hiếp dâm thiếu nữ đã bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thân



Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 4 giờ ngày 23-9, khi chị D.N. (SN 2007; trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 2/9 (phường Hòa Cường) thì bị hai đối tượng tên Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng chặn lại.

Lượng giả danh lực lượng Công an, yêu cầu chị D.N. xuất trình giấy tờ cá nhân. Thấy chị D.N. lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị đi nhậu cùng để "tha lỗi".

Sau đó, cả hai đưa chị D.N đến quán nhậu Thanh Nhàn (đường 30/4, TP Đà Nẵng), chuốc say rồi chở vào một khách sạn để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Do Trần Minh Lượng đang bỏ trốn, Phòng CSHS kêu gọi đối tượng này ra đầu thú.

