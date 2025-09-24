Chuốc say thiếu nữ rồi hiếp dâm

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự 2 Giàng A Quyết (SN 2007) và Giàng A Yên (SN 2000), cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, về hành vi hiếp dâm trẻ 16 tuổi, để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Giàng A Quyết (trái) và Giàng A Yên.



Khoảng 13h30 ngày 21/9/2025, hai đối tượng trên rủ cháu Mùa Thị N. (SN 2009; trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên) đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại một quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

...

Lợi dụng việc cháu N. bị say rượu, khoảng 17h30 cùng ngày, Giàng A Quyết và Giàng A Yên đã chở cháu N. đến khu vực núi Rùa (thuộc địa phận khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chiều tối cùng ngày, cháu N. được người dân địa phương phát hiện đưa đến Công an phường Nam Sơn để trình báo sự việc. Công an phường Nam Sơn đã chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Minh Thúy

Nguồn tin: cand.com.vn

