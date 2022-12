'Cơ sở y học cổ truyền' Hồng Ngọc cho nhân viên tắm chung, kích dục cho khách

... Thời điểm phát hiện vi phạm, cơ sở này vẫn đang trong thời gian bị tạm đình chỉ 7,5 tháng theo quyết định của UBND quận Bình Thạnh. Trước đó, vào ngày 18-10, UBND quận Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hồng Ngọc số tiền 32 triệu đồng do hoạt động khi chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC. Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 7,5 tháng. Tuy nhiên, dù đang bị đình chỉ nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động chui, in tờ rơi quảng cáo và cho nhân viên đi phát tại các quán nhậu để mời chào khách.