Cô gái 23 tuổi tử vong thương tâm khi đi xe máy vào cao tốc

Nhiều lái xe máy tử vong vì đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long ... Chiều 1/2 vừa qua, tại Km14+850 trên Đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hòa Lạc) thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra va chạm giữa một xe máy với ô tô tải. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông vào Đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm TP.Hà Nội thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải 98C… (biển số Bắc Giang) do tài xế N.V.M. (SN 1994, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) cầm lái. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là ông Đ.T.T. (SN 1977, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) tử vong tại chỗ, xe cũng bị hư hỏng nặng. Trước đó, tối 8/6/2019, tại lối ra cầu vượt Tây Mỗ, đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (hướng Hà Nội đi huyện Quốc Oai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển số 29X… với ô tô biển số 99A… (biển số Bắc Giang). Tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tiếp đó, tối 16/8/2020, tại Km15+500 đường cao tốc phía bắc, Đại lộ Thăng Long (Quốc Oai, Hà Nội), xe tải biển số Hà Nội do Phan Văn Xuân Tr. (SN 2000, ở tỉnh Hòa Bình) điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Hòa Lạc đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Phú Thọ do Hà Thị L. (SN 2002, ở Phú Thọ) điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, chị L. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị văng xa, hư hỏng nặng. Tối 8/5/2022, tại km 11+300 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải biển số Hà Nội lưu thông hướng Hà Nội - Hòa Lạc với xe máy biển số 33L9... lưu thông ngược chiều tại làn đường dành cho xe ô tô tốc độ 100km/h. Hậu quả, nữ tài xế khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.