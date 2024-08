Clip: Tông trúng ô tô, nam thanh niên có màn "hạ cánh" khó tin

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, sự việc được ghi lại vào ngày 6/8, tại Thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong clip, nam thanh niên tên Xie điều khiển xe phân khối lớn đang di chuyển với tốc độ cao qua ngã tư thì bất ngờ tông trúng chiếc xe ô tô do tài xế tên Long điều khiển.

Nam thanh niên đi xe phân khối lớn văng lên không sau va chạm.

Cú va chạm xảy ra khiến Xie bị hất văng lên không trung, đầu anh đập vào nắp capo ô tô trước khi tiếp đất an toàn. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Do đội mũ bảo hiểm nên Xie đã giảm được va chạm và ngăn ngừa chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

