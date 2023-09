Clip: Sạc dự phòng bất ngờ phát nổ khiến cả gia đình hoảng sợ bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 31/8, tại Thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Trong clip, một cục sạc dự phòng đặt trên ghế sofa bất ngờ phát nổ. Thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội, người phụ nữ cùng chồng và con trai lập tức đứng dậy tháo chạy.

...

Tuy nhiên, người chồng ban đầu bỏ chạy khỏi hiện trường đã dũng cảm quay lại, ném thiết bị bắt lửa xuống sàn trước khi dập tắt thành công ngọn lửa trên ghế sofa. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ việc.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự chú ý. Đa số người xem đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn