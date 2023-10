CLIP: Quê nhà Thanh Hóa chào đón nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia"

Sáng 9-10, em Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), trở về quê nhà sau khi giành chiến thắng kịch tính tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 diễn ra sáng 8-10.

Your browser does not support the video tag.

Không khí đón Lê Xuân Mạnh tại quê nhà

Sau 1 ngày Xuân Mạnh giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 với giải thưởng trị giá 50.000 USD, tại quê nhà, nơi Lê Xuân Mạnh sinh sống ở xóm Chùa - Tăng Phúc, thôn 7, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, không khí mừng vui vẫn lan tỏa khắp các đường đi, góc phố.

Hàng xóm của Lê Xuân Mạnh đã cùng nhau dựng rạp, chuẩn bị xe căng biểu ngữ để đón tân quán quân Olympia trở về.

Tại nhà của Lê Xuân Mạnh, mọi người đang chuẩn bị bữa cơm thân mật để chào đón em, nhiều người thân, bà con chòm xóm đã tới trò chuyện, chung vui cùng gia đình.

Bà con làng xóm tới chia vui, chào đón nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2023 Lê Xuân Mạnh

Bà Lê Thị Thông (bà họ Xuân Mạnh) cho biết bà rất vui và hạnh phúc khi dòng họ, làng xóm có một học sinh giỏi như Mạnh, cháu là niềm tự hào của hàng xóm, là tấm gương cho các em ở đây học tập noi gương.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận không khí đón Lê Xuân Mạnh tại quê nhà Thanh Hóa sáng 9-10:

Gia đình, bà con làng xóm thuê xe, căng biểu ngữ chào đón Lê Xuân Mạnh

... Công tác chuẩn bị tại quê nhà để đón Lê Xuân Mạnh

Gia đình, họ hàng chuẩn bị bữa cơm thân mật để đón Xuân Mạnh

Những vòng Nguyệt quế Lê Xuân Mạnh đoạt được tại các cuộc thi tuần, tháng, quý

Lê Xuân Mạnh là một học sinh rất đam mê thể thao

Nhiều người đã chuẩn bị hoa, quà mừng, tặng thưởng Lê Xuân Mạnh

Không khí như ngày hội tại quê nhà Lê Xuân Mạnh

Lê Xuân Mạnh được chào đón tại trường THPT Hàm Rồng trước khi về nhà.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động