Quán quân năm nay sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất trong lịch sử 23 của 'Đường lên đỉnh Olympia', đó là chiếc vòng nguyệt quế danh giá và phần thưởng 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) - cao hơn 10.000 USD so với năm trước. Thí sinh giải nhì được 200 triệu đồng, đồng thí sinh giải ba được 100 triệu đồng.

Nguồn tin: congan.com.vn