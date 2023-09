Clip: Ô tô lao vào đuôi xe tải trên đường cao tốc, 6 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sáu người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Salem, bang Tamil Nadu vào rạng sáng ngày 6/9.

Vụ tai nạn xảy ra vào gần 4 giờ sáng, trên đường cao tốc Salem-Erode ở Tamil Nadu, khi một chiếc xe ô tô đâm chạy quá tốc độ đâm vào một chiếc xe tải đang dừng đỗ.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 8 thành viên từ Eengur đang đi về hướng Perunthurai trên một chiếc ô tô. Những người thiệt mạng được xác định là Selvaraj, Manjula, Arumugam, Palanisamy, Pappathi và một đứa trẻ một tuổi.

Cảnh sát đã thu thập được đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Vignesh, tài xế cầm lái chiếc ô tô và một hành khách khác tên Priya, bị thương nặng trong vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện.

Trong khi đó, thi thể các nạn nhân được đưa đi khám nghiệm.

