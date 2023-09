Lao mình vào đoàn tàu hỏa, người đàn ông tử vong thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều cùng ngày, đoàn tàu số hiệu SE7 chạy từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn (hướng Bắc - Nam). Khi tàu lửa đến gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận (TP.HCM) thì bất ngờ một người đàn ông lao ra đứng giữa đường tàu, ngay lập tức bị tàu tông trực diện và cuốn vào gầm tử vong tại chỗ.

Theo video hiện trường ghi lại được, người đàn ông này dường như đã biết trước đoàn tàu chuẩn bị chạy qua nên đứng một bên để đón. Khi tàu chạy đến cách quảng ngắn thì người này bất ngờ chạy tới nhảy lên đường ray đứng để cho tàu lao tới, khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, phát hiện tai nạn, tổ lái tàu liền dừng tàu hỏa lại để giải quyết vụ việc. Theo thông tin ghi nhận, người đàn ông tên P.P.Đ (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nguyên nhân có thể do người này tự tử.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận phối hợp các đơn vị liên quan Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ngay sau đó, tàu hỏa tiếp tục di chuyển hành trình tránh tình trạng kẹt xe kéo dài.

