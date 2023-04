CLIP: Đòi nợ cho công ty tài chính, cô gái hứng trọn viên gạch vào mặt

Ngày 6-4, mạng xã hội xôn xao clip dài hơn 2 phút ghi lại câu chuyện một cô gái bị nam thanh niên chặn đường, chọi gạch vào mặt khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Clip thể hiện sau hồi tranh cãi, một nam thanh niên đi xe máy chặn đường người chở cô gái quay clip. Nam thanh niên cầm viên gạch lớn trên tay, dọa ném vào cô gái và bạn.

Rồi người này ném thật. Người đi cùng cô gái la thất thanh còn cô gái quay clip khóc rưng rức. Ngay sau đó, cô gái được người này chở đi khỏi hiện trường.

Theo xác minh của phóng viên Báo Người Lao Động, cô gái bị ném gạch vào mặt trong đoạn clip là L.T.N.H (SN 1987, ngụ TP Thủ Đức; nhân viên công ty tài chính). Chị H. cho biết vụ việc mà đoạn clip ghi lại xảy ra vào chiều 27-3 vừa qua tại ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM.

Theo lời chị H. hôm xảy ra vụ việc, chị và đồng nghiệp nhận nhiệm vụ đến nhà khách hàng là P.K.T (SN 1998) để hỏi về khoản nợ quá hạn theo phân công của công ty. Tuy nhiên, chỉ có mẹ của T. đồng ý nói chuyện còn T. thì liên tục chửi bới, có hành động quá khích nên chị đã dùng điện thoại quay lại.

Khi thấy T. có nhiều biểu hiện bất ổn, chị H. đã hẹn mẹ T. quay lại nói chuyện vào hôm sau. Nhưng lúc chị và đồng nghiệp quay đầu xe chuẩn bị rời đi đã bị nam thanh niên là bạn của T. chặn đường và ném thẳng viên gạch vào mặt.

Chị H. cho biết sau đó chị bị ngất xỉu vì bị choáng, mất máu và được đồng nghiệp chở đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng bị rách môi; gãy, nứt 5 chiếc răng.

Theo xác minh của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 31-3, Công an xã Trung An, huyện Củ Chi đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.N.H.

Chị H. cho biết đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa được đưa đi giám định tỉ lệ thương tích.

