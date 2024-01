Clip: Cầu thủ bất ngờ ngã gục rồi lên cơn co giật ngay trên sân

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận chung kết Qatar Stars Cup.

Cụ thể, phút 16 của trận đấu, cầu thủ Andy Delort bên phía CLB Umm Salal bất ngờ đổ gục xuống sân và lên cơn co giật. Ngay lập tức các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho Andy Delort.

...

Chứng kiến sự việc, nhiều cầu thủ trên sân ôm đầu hoảng sợ và lo lắng. Rất may, Andy Delort đã tỉnh lại và không có nguy hiểm gì. Trận đấu sau đó tiếp tục và Andy Delort đã ngồi trên băng ghế dự bị trong hiệp hai.

Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 4-4 và Umm Salal đã giành chiến thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu 11m để giành chức vô địch.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn