Clip: Bốc đầu ngổ ngáo, nam lái xe để bạn gái ngã ê chề

Bốc đầu ngổ ngáo để bạn gái ngồi sau ngã dập mông.

Cảnh tượng được một người nào đó quay video rồi tung lên mạng xã hội. Những tưởng bốc đầu xe ngổ ngáo là hay nhưng đôi nam nữ này không những bị cộng đồng mạng chỉ trích mà còn mong muốn các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm.

Chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu. Nhưng quan sát video thì thấy hai người này không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe ngổ ngáo, để đuôi xe quẹt xuống đường tóe lửa. Chạy được một đoạn như thế thì nam lái xe đã để bạn gái ngồi phía sau ngã đập thẳng mông xuống mặt đường. Không biết thương tích có nặng không, nhưng đây là lời cảnh báo và bài học cho những ai lái xe như thế này.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn