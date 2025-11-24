CLB PVF-CAND chia tay HLV Thạch Bảo Khanh

HLV Thạch Bảo Khanh của PVF-CAND - Ảnh: NGỌC LÊ

Ngày 24-11, CLB PVF-CAND chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Thạch Bảo Khanh. Phía đội bóng thông tin rằng đôi bên đã thống nhất việc dừng hợp tác trên cơ sở thấu hiểu và tôn trọng.

Tuy chỉ đặt mục tiêu trụ hạng trong mùa đầu tiên lên V-League, CLB PVF-CAND vẫn không hài lòng với kết quả của đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh dẫn dắt.

Sau 11 vòng, PVF-CAND mới chỉ thắng 1, còn lại toàn hòa và thua. Với 8 điểm, đội tân binh V-League đang đứng ở vị trí áp chót (13/14 đội), hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm.

Mùa giải còn rất dài, nhưng ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định thực hiện thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Sau khi chia tay HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND đang ngắm HLV Nguyễn Thành Công cho chiếc ghế thuyền trưởng. Đội dự kiến công bố vị trí này trong thời gian tới.

...

PVF-CAND thành lập năm 2018 với tên gọi Phố Hiến, nhiều năm qua chỉ đá ở Giải hạng nhất. Mùa này, PVF-CAND lần đầu lên V-League 2025 - 2026 không bằng vé thăng hạng chính thức hay vé vớt (thắng play-off) mà là nhận suất trống của Quảng Nam bỏ giải để lại.

Đội bóng này có một số tuyển thủ U22 Việt Nam được gọi chuẩn bị cho SEA Games 33 như Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn. Số còn lại là những cầu thủ trẻ ít danh tiếng, hay cựu tuyển thủ quốc gia hoặc ngoại binh, nhập tịch đã hết thời.

PVF-CAND là đội thứ năm thay tướng ở V-League mùa này, sau CLB Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An.

Tác giả: NGỌC LÊ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ