Chuyện gì khiến Hòa Minzy phải xoá gấp bài đăng bán nhà lỗ gần 1 tỷ đồng?

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Hoà Minzy đã tích luỹ được tài sản đáng nể. Giọng ca sinh năm 1995 mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải bài viết rao bán căn hộ tại TP.HCM với mức giá thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, ước tính lỗ gần 1 tỷ đồng.

Hòa Minzy cho biết do thời gian tới sẽ thường xuyên sinh sống và làm việc ngoài miền Bắc nên quyết định bán lại căn hộ này. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh nhà đã được hoàn thiện đầy đủ nội thất như sàn, bếp, rèm, hệ thống nước nóng lạnh và điều hòa cho tất cả các phòng.

Đáng chú ý, mức giá gốc của căn hộ được Hòa Minzy tiết lộ vào khoảng hơn 4 tỷ đồng, sau khi hoàn thiện nội thất lên tới khoảng 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì cần bán gấp, cô hiện để giá chỉ hơn 3,7 tỷ đồng và cho biết đã bao trọn các chi phí như thuế, phí sang nhượng, môi giới và công chứng cho người mua. Như vậy, nữ ca sĩ chấp nhận chịu khoản lỗ lên tới gần 1 tỷ đồng để nhanh chóng chuyển nhượng.

Hoà Minzy chia sẻ: "Vì thời gian sắp tới em Hoà sẽ chuyển về ngoài Bắc ở nhiều nên muốn bán căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. giá gốc ăn này là 4 tỷ 082. Em làm thêm bếp với sàn, rèm, lắp bình nóng lạnh này kia giá trị khoảng 4 tỷ 200. Hiện em cần bán gấp nên để giá cho mọi người 3 tỷ 7xx. Bao luôn thuế phí cho khách. Nếu ai trả tiền mặt nhanh thì em giảm thêm vui vẻ ạ".

Hoà Minzy rao bán căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận lỗ gần 1 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Chỉ sau đó một khoảng thời gian ngắn, nữ ca sĩ đã thông báo đã bán thành công. Cô chia sẻ: "Em mới đăng xong bán được luôn rồi ạ. Em xoá bài nhé cả nhà. Sao bán gì cũng trộm vía vậy trời. À đâu, bán lỗ mà".

Dưới phần bình luận, cầu thủ Văn Toàn còn trêu đùa nữ ca sĩ sinh năm 1995: "Chưa kịp mua nợ. Chán thật". Hoà Minzy cũng tếu táo bông đùa lại với người bạn thân thiết: "Tại bạn bình luận thế nên tôi xoá đấy".

... Hoà Minzy thông báo đã bán căn hộ thành công chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Ảnh: Chụp màn hình

Bạn thân Văn Toàn nhanh chóng để lại bình luận trêu đùa với nữ ca sĩ 9x. Ảnh: Chụp màn hình

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy được biết đến là nghệ sĩ chăm chỉ, tài sản đáng nể. Đầu năm 2020, nữ ca sĩ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xây dựng một căn nhà 5 tầng khang trang để báo hiếu bố mẹ. Khi chia sẻ về món quà này, cô xúc động viết: "Đầu xuân năm mới, con gái tặng bố mẹ ngôi nhà mới bằng số tiền con dành dụm đi làm ăn thời gian qua! Con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ cười phớ lớ hưởng thụ con mới an lòng".

Không chỉ dừng lại ở đó, Hòa Minzy còn sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội. Nữ ca sĩ từng gây chú ý khi rao bán hai căn nhà ở vị trí đắc địa tại Quận 1 (TP.HCM) với mức giá dao động khoảng 7-8 tỷ đồng mỗi căn.

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Hòa Minzy nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2020, Hòa Minzy chi mạnh tay tậu chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, cô còn đầu tư thêm một khoản tiền đáng kể để "lột xác" xế hộp với lớp sơn tím nổi bật, mang dấu ấn cá nhân riêng. Bên cạnh đó, giọng ca Thị Mầu cũng được xem là một trong những mỹ nhân chịu chi của Vbiz khi sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Bên cạnh vai trò là ca sĩ, Hoà Minzy còn lấn sân sang kinh doanh. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới