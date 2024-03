Chủ tịch Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị bắt, ai được giao quyền điều hành UBND tỉnh?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa phân công ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tạm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Trần Hoàng Tuấn được bầu và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2021.

Trước khi được bầu giữ chức vụ này, Phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, từng đảm nhận qua các chức vụ: Trưởng ban Nội chính tỉnh Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi…

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Bộ Công an đã thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can. Trong đó có ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/3, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Trường Tân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn